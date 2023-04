La tour de Gosselies en péril : toiture, mérule et infiltration d’eau

Une peinture d’un célèbre peintre belge s’y trouve également. Il s’agit d’une œuvre de Christian Hocquet qui représente un seigneur de Gosselies. Une inquiétude supplémentaire est de voir cette illustration dévorée par la mérule en même temps que les charpentes du bâtiment.

Léon Casaert a expliqué lors du conseil : “Ce monument historique est fermé et laissé à l’abandon depuis plusieurs années. Le 25 juin prochain, nous fêterons le 463e tour de la Saint-Jean. Les Gosseliens sont désireux de voir la tour de nouveau accessible pour ce week-end de la Saint-Jean afin de voir les gardes de la tour ainsi que de pouvoir la visiter”. Cette tour fait partie de l’ancien château de Gosselies et est le dernier vestige restant du monument. Le château a appartenu à la famille de Bousies de 1423 à 1534 et la tour figure dans la liste du patrimoine classé de la ville de Charleroi.

Xavier Desgain a répondu par la suite : “Nous avons une rencontre prévue avec l’agence wallonne du patrimoine (AwaP) le 16 juin prochain. […] Ce n’est pas toujours facile d’avoir un rendez-vous avec eux et il faut rester patient. […] Le mieux est d’attendre cette date pour traiter le cas de la toiture et de la mérule de façon plus précise.”