Charleroi: pistes de solution pour avoir accès à des toilettes publiques en centre-ville

On le sait, on le déplore, cela a été déjà maintes fois répété et écrit aux autorités politiques locales mais rien ne change: il n’existe pas à Charleroi de WC publics accessibles librement aux citoyens. La gare centrale va s’en équiper, mais ils seront payants. En dehors des cafés et des restaurants, des toilettes (payantes) de certains centres commerciaux, point de commodité.