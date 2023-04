Charleroi: pourquoi un radar tronçon le long du parcours du BHNS?

Au conseil communal, l’indépendante Anne-Sophie Deffense a suggéré de déplacer la seconde caméra et de l’installer à hauteur de la Villette, c’est-à-dire plus bas. Comme l’a rappelé l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain, l’octroi de ce permis n’est pas de la compétence de la Ville mais du ressort de la Wallonie. Et la fonction des caméras est de combattre le trafic de transit.

Ainsi, les véhicules qui empruntent l’itinéraire après l’entrée du périphérique ne seront pas soumis au contrôle de vitesse. Comme ceux qui marquent des arrêts pour effectuer des courses dans les commerces locaux de la traversée de Mont-sur-Marchienne ou stoppent au musée de la Photo: s’ils poursuivent leurs trajets vers le centre-ville ou la gare, leurs moyennes seront alors conformes aux limitations imposées.

Ce dispositif de radar tronçon est une alternative au sens unique imaginé pour le dernier kilomètre. Il a le mérite de concilier l’intérêt du commerce local à la qualité de vie des riverains.