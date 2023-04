Farciennes, détail des dossiers repris dans cette programmation Feder

Autre acquis: la tour du Roton va bel et bien connaître une seconde vie. "C’est le symbole de la richesse industrielle passée de tout Charleroi Métropole et c’est le marqueur de la porte d’entrée Est de toute la région", insiste Bayet. La tour sera donc, à court terme, consacrée à l’énergie renouvelable: avec un apport Feder de 2,076 millions€, panneaux photovoltaïques, éoliennes horizontales et géothermie vont être aménagés sur le site, après la complète isolation de la tour. L’objectif annoncé est de 160,8 mégawattsheure/an d’électricité et 295 mégawattsheure/an de chaleur, soit plus ou moins la consommation de 50 ménages ; à laquelle il faut ajouter une réduction de 49 tonnes de CO2 par an. Le bourgmestre se réjouit: "C’est un bel exemple de la résilience du territoire. La tour du Roton était le symbole de la richesse passée, dont le charbon extrait permettait notamment de chauffer des habitations, elle sera le symbole de son redéploiement en lien avec l’énergie renouvelable".

Last but not least, 735 000 € sont réservés pour la création d’un "mobipôle" en centre-ville. Celui-ci sera ancré à la rue de la Cure et comprendra des abris sécurisés pour les vélos, la création d’un cheminement piéton vers l’arrêt de bus et la gare, avec, aussi, un parking de covoiturage et une borne de recharge électrique. "Comme partout dans les centres urbains, la pression automobile se fait de plus en plus ressentir, surtout sur la Grand’Place et aux alentours. Avec l’émergence de l’Ecopôle en bord de centre-ville, il convient de mettre en place une mobilité multimodale pour les citoyens et les travailleurs", conclut Hugues Bayet.