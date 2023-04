Il braque un commerce pour éponger ses dettes : prison ferme

Une histoire de dettes

En aveu du braquage, Laurent a sévi à cause de problèmes financiers, disait-il, et de menaces de saisies par les huissiers. Malgré l’absence d’antécédent judiciaire, le parquet avait sollicité une peine sévère de 4 ans de prison. Finalement, le braqueur a écopé d’une peine plus lourde que celle requise : 5 ans. Un sursis simple de 5 ans, pour la moitié de la peine, a été octroyé à Laurent. Ce qui veut dire que ce dernier devra tout de même purger une peine de prison ferme de deux ans et demi.