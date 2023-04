Le parking gratuit le samedi à Charleroi? "Ces 2.300 places pourraient aider les commerçants le week-end" propose Shop In C

Et la bonne idée a émergé. Elle consiste à ouvrir gratuitement l’accès à certaines zones payantes le samedi.

Le président de Shop In C a listé les capacités : l’intra-ring dispose de 5.400 places, dont 2.070 dans les parkings en ouvrage (Moulin, Inno, Rive Gauche et Digue). En voirie, il y en a 3.325 : 945 en zone rouge à durée limitée à 2h, 80 magenta pour des stationnements de maximum 30 minutes, 1.100 en zone orange et 1.200 en verte. “Notre association a donc soumis la proposition d’organiser la gratuité sur ces deux dernières catégories d’emplacements. Ce sont ainsi 2300 places qui pourraient être mises à disposition des clients.” Une capacité supérieure à celle des grands pôles commerciaux. Et le tout à quelques minutes de marche à pied des magasins.

Fabrizzio Padovan est formel : “En semaine soit du lundi au vendredi, il ne faut surtout rien changer à ce qui existe”, insiste-t-il. “La tarification favorise la rotation des véhicules, on trouve aisément de la place partout. Le samedi, nous suggérons le maintien du stationnement payant dans les quartiers à forte pression automobile, les zones rouges. Et la gratuité dans les autres.”

À ce jour, certains axes sont déjà accessibles à ces conditions aux usagers. Voici trois ans, l’échevine du Commerce Babette Jandrain et son collègue Xavier Desgain, en charge de la Mobilité, ont imaginé avec la Régie Communale Autonome le projet du "parking malin" : les axes autour du parc Astrid (boulevards Devreux, de Fontaine, Audent en partie basse, rue du Parc, Bernus, d’Angleterre) ont été réservés à cette opération, ils sont gratuitement accessibles le samedi. Mais cela manque de visibilité.

Etendre cette expérience à tout l’intra-ring ? Enthousiaste, l’échevine Babette Jandrain s’engage à défendre ce dossier devant le collège. Avec un bémol : “les zones vertes sont dédiées au stationnement résidentiel. Les oranges se prêtent mieux à cette fonction”, dit-elle. “Il faut cependant veiller à y garantir l’accueil des professionnels de la santé qui doivent dispenser des soins.”

À la RCA qui coordonne l’observatoire du stationnement urbain, le directeur Antoine Tanzilli confirme que les données sur les pratiques des usagers, le taux d’occupation des emplacements peuvent être extraites dans des délais très courts pour alimenter la réflexion politique, ce qui pourrait permettre une inscription du point à l’ordre du jour d’un prochain conseil communal.

Ça tombe bien : l’espoir de Shop In C est de pouvoir aboutir rapidement. “Avant les soldes d’été si possible, et pour que tout soit en place pour la rentrée de septembre à l’inauguration des travaux de rénovation de la ville haute.” À suivre !