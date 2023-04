Pris d'une fou rire au tribunal

Un changement de version

Interpellé quelques mètres plus loin par les policiers, le client confirme avoir acheté deux boulettes de cocaïne auprès de Djamel et Chaib. Rapidement, le premier cité passe à table face aux policiers et confirme vendre depuis huit jours. Son acolyte, par contre, conteste toute activité de vente. « Il prétend que le client interpellé a simplement demandé où il pouvait acheter des cigarettes », souligne le parquet.

Mais ce mercredi matin, probablement grâce à son avocat, Chaib est finalement revenu à la raison et a admis avoir vendu de la drogue. Pour cette activité illicite, le magistrat Fossion écope d'une peine de 12 mois de prison avec sursis.

En fou rire au tribunal

Pour les deux jeunes dealers, c'est un sursis simple qui est sollicité en mettant en avant la remise en question opérée par Djamel et Chaib. Difficile à croire puisque ces derniers ont quitté la salle d'audience en fou rire. Jugement mi-mai.