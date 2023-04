Un appel à projet pour la Fête des voisins dans les quartiers de la Sambrienne

Le CCLP est un groupe d’habitants, bénévoles, qui ont pour but de représenter les habitants des quartiers de La Sambrienne et d’y promouvoir la cohésion sociale. “Et avec les événements de ces 3 dernières années, on a eu l’occasion de se rendre compte de l’importance de cette cohésion”, explique Michel Daloze, président du CCLP. “Retrouver ses voisins, tisser des liens, c’est un besoin pour les habitants. Donc, conformément à sa mission, le CCLP de La Sambrienne souhaite soutenir toutes les initiatives qui permettent d’amener de la vie dans les quartiers. ”

Pour cela, La Sambrienne et son CCLP diffusent donc un appel à projet pour les groupes d’habitants et associations souhaitant organiser une fête des voisins dans un quartier de logements publics de Charleroi et Gerpinnes. Les projets retenus pourront être accompagnés et soutenus financièrement. Retrouvez l’appel à projet et introduisez votre candidature avant le 2 mai sur www.lasambrienne.be