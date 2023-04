Une centaine de nouveaux points de recharge pour les véhicules électriques

Le placement de ces bornes pour un investissement de 1,3 million d’euros est destiné à répondre à de multiples objectifs. “Cela répond à une demande à une demande énoncée clairement par les entreprises et de façon croissante par les entreprises. Cela nous permet également d’augmenter l’attractivité et la compétitivité de notre territoire et du Biopark. Le placement de ces bornes est une contribution à l’accélération de la transition énergétique. ”

Afin de mener à bien le projet IGRETEC et la SODEVIMMO, structure basée sur un partenariat entre IGRETEC, Ethias et la SRIW, ont investi sur fonds propres plus d’un million d’euros. Les bornes sont et seront installées ; 8 à Jumet, 22 à Charleroi, 2 à Montignies-sur-Sambre et 78 à Gosselies C’est là que l’on trouve la majorité de ces bornes car installées au cœur du Biopark. Et ce n’est pas un hasard comme s’en réjouit Dominique Demonté, directeur du Biopark. “Cette initiative est importante car il s’agit d’un levier dans, ce qui est aujourd’hui, un des freins à la croissance du Biopark. Un des freins est la recherche de talents. Ce qui motive de venir ici est la certitude d’avoir accès à de la recherche dans des dimensions internationales. Le placement de bornes est la concrétisation des actions pour la transition environnementale. La mobilité et l’accessibilité sont aussi une motivation pour attirer les talents. À ce titre, une série de mesures ont été prises pour améliorer l’offre de transports en commun et favoriser la mobilité douce. ”