Charleroi : le covoiturage et les voitures partagées en cours de développement

Pour rappel, il s’agit de permettre aux habitants de se passer d’une voiture personnelle. L’idée, sur papier, c’est de faciliter la combinaison de transports en commun pour des trajets habituels, d’un vélo ou d’une trottinette pour des petits déplacements, de location de voitures pour des trajets exceptionnels ou de covoiturage pour partager les frais à plusieurs. Pour que cela fonctionne, il faut que cette combinaison, même si elle peut demander une organisation différente, soit intéressante autant au niveau de la mobilité que du prix. Parce qu’une voiture personnelle, c’est cher et c’est polluant – dans le sens où une voiture passe en moyenne 90 % de sa vie garée sans bouger et qu’il faut plastique, verre et métal pour la construire.

Évidemment, pour celles et ceux qui veulent se passer de voiture, il faut que l’offre d’alternative soit efficace. “C’est le rôle de Charleroi de mettre en place toutes les politiques nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique et renforcer l’offre de mobilité à basse émission”, note d’ailleurs Maxime Hardy dans sa question.

Pour y répondre, l’échevin Xavier Desgain (Ecolo) a fait le point sur les projets et le futur sur le territoire de Charleroi. Première information : le développement de voitures partagées fait partie du plan de mobilité de Charleroi Métropole qui est en cours de réalisation à l’heure d’écrire ces lignes. “Nous avons ainsi d’emblée poussé Cambio, seul opérateur à s’être implanté à Charleroi, à développer son offre”, dit l’échevin de la Mobilité. “Nous étudions aussi la possibilité d’étendre l’offre de covoiturage à d’autres prestataires, surtout afin de varier les formules possibles : retour en station ou non, partage avec des services communaux, etc. Des contacts ont été pris et la volonté est là.”

Deuxième information, pour faciliter le covoiturage des parkings sont en cours d’élaboration. Il n’en existe, à notre connaissance, qu’un seul aujourd’hui : au niveau de Luttre sur la A54. “Par ailleurs, la rénovation du parking de covoiturage chaussée de Courcelles à Gosselies, près du rond-point sous l’autoroute, est prévue par le SPW dans le cadre de la rénovation de ce rond-point”, note encore Xavier Desgain. “Un autre parking de ce type a été étudié sur Gosselies, faubourg de Bruxelles, mais sa réalisation devrait dépendre des projets à venir sur le site de Caterpillar.” L’échevin ajoute aussi que plusieurs entreprises du biopark et de l’aéropole tentent de développer le covoiturage entre collègues, Charleroi va donc essayer de promouvoir ce genre d’initiatives à son niveau pour que les gens soient au courant que cette possibilité existe également.

On rappelle qu’en parallèle, l’offre du TEC (bus et métro) devrait également s’étendre prochainement, notamment avec des horaires élargis et des véhicules plus spacieux. Un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), qui reliera la gare centrale à Loverval et Mont-sur-Marchienne, est aussi en cours de développement pour avoir – notamment aux heures de pointe – une façon efficace d’entrer et sortir du centre-ville autrement qu’en voiture.

Assurément une affaire à suivre dans les prochains mois et les prochaines années.