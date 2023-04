Charleroi: les biens communaux classés au patrimoine restent souvent difficiles à gérer

La chapelle d’Heigne protégée de la pluie par une bâche enveloppante, l’hôtel de ville de Charleroi en attente de travaux urgents, la Maison Dorée dont des éléments se délitent et, comme l’a souligné le conseiller Léon Casaert au dernier conseil communal, la tour de Gosselies dévorée par la mérule, une situation connue depuis un an (au moins) par les autorités locales mais laissée sans solution. Difficile de penser dans de telles conditions que Charleroi se préoccupe vraiment de son patrimoine ! Car ces biens ont un dénominateur commun: ils sont classés au patrimoine wallon. À ce titre, ils devraient bénéficier d’attentions particulières, mais ce n’est pas le cas. Non seulement, l’administration ne dispose pas à l’échelon local de ressources suffisantes à une veille efficace, mais en amont, la Wallonie manque de moyens humains et financiers pour se mettre en capacité de rencontrer l’ensemble des besoins. On peut se contenter de le déplorer, et dès lors accepter que les dommages fassent lentement leur œuvre. On peut aussi se montrer proactif, ou en tout cas essayer de l’être, en usant de tous les leviers politiques pour modifier la donne.