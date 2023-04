Charleroi Métropole : “On doit continuer à réfléchir et agir ensemble”, Philippe Lejeune évoque un abattoir et des packages touristiques

”Je veux m’inscrire dans la continuité de Paul Furlan”, nous dit-il après avoir été désigné à la tête de la Conférence des Bourgmestres de Charleroi Métropole jusqu’aux prochaines élections communales, en octobre 2024. “On ne va pas tout changer du jour au lendemain mais il y a des éléments à épingler : il faut tout d’abord formaliser la structure juridique de Charleroi Métropole, en reprenant ce qui existe à savoir d’un côté le politique avec la Conférence des Bourgmestres et de l’autre la société civile avec le Comité de Développement Stratégique. Cela permettra de se positionner face à d’autres structures juridiques, de pérenniser l’idée, mais il faut que ça reste mobile.” Comme le disait Paul Furlan : ne surtout pas ajouter une couche à la lasagne administrative existante en Belgique.

Deuxième élément, la collaboration entre les communes. Charleroi Métropole est un endroit de réflexion pour les entités, “mais il faut aussi pouvoir concrétiser les idées”, ajoute Philippe Lejeune. “C’est la raison pour laquelle nous allons développer de nouvelles commissions, pour avancer ensemble. Il y a déjà Emploi/Formation, Alimentation et Mobilité. À ces trois se rajoutent deux nouvelles : les Équipements et Services pour mutualiser les outils, par exemple développer un abattoir, des packages touristiques ou des infrastructures sportives, en réfléchissant la chose au niveau du territoire complet et pas juste pour sa propre commune. Ensuite une commission Action Sociale, pour mettre ensemble les présidents de CPAS et également avancer dans la mutualisation. Et ce en continuant aussi, bien sûr, à suivre l’actualité qui est en ce moment l’énergie, la transition et le numérique.”

Pour le nouveau président, il s’agit aussi de continuer à construire la collaboration des communes. “J’envisage de le faire, en toute humilité, avec l’esprit de Paul Furlan : il faut que la sauce prenne entre les communes plus urbaines et les plus rurales, pour que la campagne et la ville soient complémentaires, pas ennemies. C'est aussi l'occasion de développer des packages touristiques, notamment en proposant des balades à l'Eau d'Heure, des restos ou gîtes dans des cadres campagnards mais aussi des visites - de musées par exemple - en ville.”

D’ici peu, on devrait voir émerger de Charleroi Métropole un “plan de mobilité” à l’échelle des 30 communes, pour savoir dans quel panier mettre ses œufs. “Je pense notamment aux déplacements des jeunes pour leurs études, pour le Hainaut il faut que Mons et Charleroi soient accessibles, par bus ou train. Il y a aussi les questions de déplacements en voiture et les camions. Tout cela est en cours, mais en y réfléchissant ensemble nous irons plus loin. Nous devons aussi parler aux autres communautés urbaines autour de nous, notamment Maubeuge pour le cheminement nautique de la Haute Sambre.”