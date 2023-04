Des milliers de sacs-poubelles gratuits distribués malgré le non-paiement des taxes

Le conseiller est parti d’un constat, étonnant : même s’ils ne s’acquittent pas de leur taxe locale sur l’enlèvement des immondices, les ménages carolos reçoivent les titres qui leur permettent d’aller retirer gratuitement des sacs-poubelles bleus et blancs, ou d’accéder aux conteneurs collectifs. Les nombres et les contenances varient selon la composition des familles mais l’échevin l’a confirmé : les titres sont délivrés même en cas de contentieux.

Pour Nicolas Kramvoussanos, cela crée une discrimination : des citoyens qui font l’effort de payer sont mis sur le même pied que ceux qui ne paient pas. Il a donc invité le collège à s’inspirer de l’exemple de la commune de Thuin, où les contribuables doivent apporter la preuve du règlement bancaire de leur taxe poubelle pour bénéficier de leurs chèques, sur base de la présentation d’une pièce d’identité. Selon Thomas Parmentier, le service des Finances de Charleroi n’a pas la capacité de recevoir 92 000 ayants droit chaque année, puisque c’est la quantité de titres émis par l’intercommunale Tibi, qui gère la distribution. Et l’échevin se veut rassurant : le taux de recouvrement s’élève progressivement dans le temps, c’est ainsi par exemple que les impayés de 2018 sont de l’ordre de 824 000 euros quand ils représentent encore près de 2 millions pour 2022.

Kramvoussanos estime qu’il y va du respect du principe d’équité. Il exhorte le bourgmestre et ses échevins à rechercher le moyen de bloquer l’envoi des titres sacs ou des accès aux conteneurs collectifs aux ménages en situation de débit. Infaisable comme l’a assuré Thomas Parmentier en disant se référer à une base légale ? Le conseiller refuse de s’en satisfaire : Vouloir et on le sait en politique- c’est souvent pouvoir : encore faut-il s’en donner l’ambition.