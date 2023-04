E42/Viaduc de Viesville : la fin du calvaire et des embouteillages annoncée pour le 3 mai

Si vous avez déjà pris la A54 puis l’échangeur de Viesville vers Mons, qui plus est aux heures de pointe, vous vous êtes déjà probablement retrouvés à l’arrêt sur l’autoroute. Avec les travaux de réfection du viaduc, entre Charleroi et Courcelles, trois bandes deviennent deux, depuis peu la limite de vitesse y est de 50 km/h, et l’afflux constant de voitures et de camions à la fois de la E42 (Namur-Mons) et de la A54 (Charleroi-Nivelles) qui doivent s’insérer peut causer des difficultés.