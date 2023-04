Le hasard fait bien les choses et permet l’interpellation de Mohamed, auteur d’un vol de GSM

Merci la police

Mais courageusement, le jeune homme agressé ne s’est pas laissé faire et a pris en chasse Mohamed. Par chance, une équipe policière passait par là. “Le prévenu a donc été interpellé et le GSM volé a été découvert planqué dans une série de couches de vêtements”, confirme le parquet. Face à la justice, ce mercredi matin, Mohamed a confirmé la version du parquet. Inconnu jusqu’à présent de la justice, le jeune prévenu peut encore obtenir une mesure de faveur. Un sursis partiel est dès lors proposé par le substitut Bouilliez, avec une peine de 18 mois de prison. La défense, elle, espère obtenir un sursis “le plus large possible”. Jugement la semaine prochaine.