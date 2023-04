Coup de filet dans le trafic de cannabis à Charleroi et Liège : 22 personnes sous mandat d’arrêt

Mercredi, 44 perquisitions ont simultanément eu lieu à Charleroi et Liège (40 à Charleroi et 2 à Liège). Six cents policiers ont été déployés à différents endroits. “Il y a eu le renfort de policiers d’Eupen, de Bruxelles, mais aussi des unités spéciales. C’est un message de satisfaction puisqu’il s’agit là de la plus grande opération policière menée à Charleroi et la plus grande depuis des années en Wallonie”, se félicite Eric Snoeck, directeur général de la police judiciaire fédérale.

Coup de filet à Charleroi et Liège: 22 mandats d'arrêt

Vingt-deux mandats d’arrêt

À ses côtés, le procureur du Roi de Charleroi Vincent Fiasse a donné des détails sur les résultats probants de l’opération policière. La mise en place de l’impressionnant dispositif policier a permis d’interpeller plusieurs dizaines de suspects, mais pas que. “Douze plantations, dont dix à Charleroi, ont été démantelées. Plusieurs dizaines de kilos de fleur de cannabis ont été saisies, mais aussi de l’argent, des objets de luxe et quatorze voitures”, confirme le procureur du Roi de Charleroi.

Au moment de la conférence de presse, le parquet annonce le placement sous mandat d’arrêt de 22 personnes pour organisation criminelle, détention et culture de cannabis, sans oublier une détention d’armes pour certaines d’entre elles. “Dix ont comparu ce vendredi devant la chambre du conseil de Charleroi. Les douze autres comparaîtront mardi”, indique Vincent Fiasse, qui a uniquement précisé que les inculpés étaient en séjour illégal sur le territoire.

Une priorité judiciaire

On le sait, depuis plusieurs mois maintenant, la Belgique est au centre de l’Europe après la multiplication d’opération policière dans la lutte contre les produits stupéfiants. L’opération SKY ECC, qui a fêté ses deux ans, en est la meilleure preuve. La lutte contre ce fléau est une des priorités du parquet de Charleroi et de la police judiciaire fédérale. Le parquet annonce d’ailleurs que l’enquête va se poursuivre…