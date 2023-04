Ils tentent de voler un véhicule sur le parking de Ville 2

Une chaîne arrachée

Le 4 mars dernier, sur le parking du centre commercial Ville 2, Patrick et son épouse chargent les courses dans la voiture quand le duo de prévenus s’approche du mari. "Omar lui a demandé s’il faisait de la boxe. Ce à quoi la victime a répondu par l’affirmative. Omar a tenté de lui dérober les clés du véhicule, avant de lui asséner un coup et de balayer le sexagénaire", décrivait le substitut Vervaeren. Manque de bol pour les deux voleurs, les agents de sécurité étaient parvenus à les rattraper quelques mètres plus loin.

Alors que le parquet souhaitait une condamnation à cinq ans de prison, le tribunal correctionnel s’est encore montré clément avec la peine prononcée ce jeudi après-midi contre les deux hommes, en état de récidive.