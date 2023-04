Toujours pas de parking supplémentaire à la gare de Marchienne, "mais il y a des bonnes nouvelles"

Thomas Lemaire (conseiller PTB) interroge Xavier Desgain (échevin Ecolo) au sujet des problèmes de mobilité autour de la gare de Marchienne - et ce depuis 2019 au moins. Le conseiller PTB rappelle alors à l’échevin ce qui a été dit au fil du temps : “Vous aviez évoqué en 2019 la possibilité qu’un parking supplémentaire soit créé pour que les rues limitrophes soient désengorgées. Entre-temps, le master plan et votre volonté de déplacer la gare avaient réduit à néant les promesses initiales. Or, il appert que, pour des raisons budgétaires, le déplacement de la gare de Marchienne ne soit plus à l’ordre du jour.” Thomas Lemaire indique également qu’une zone non exploitée existe sur la route de Trazegnies et que celle-ci pourrait être utilisée afin d’envisager la possibilité d’en faire un parking. “Cela faciliterait la vie de nombreux navetteurs et riverains sans pour autant les sanctionner avec la politique du parking payant”, ajoute le conseiller communal.