Des casse-vitesses font trembler des maisons

Laetitia Dehan s’est adressée à Xavier Desgain (échevin Ecolo) dans une question écrite à l’occasion du conseil communal de ce lundi :”À la rue Joseph Wauters, les 2 casse-vitesse nuisent au bien-être des habitants. Lors des passages des bus, camions et autres véhicules, leurs maisons tremblent ! Nous avons été invités à rentrer dans l’une d’entre elles et le constat est édifiant. La répétition des passages de véhicules sur le dispositif se trouvant juste devant leur habitation entraîne bruits et chocs répétitifs provoquant une réaction aversive immédiate avec une anxiété”. Il semblerait également que certains riverains n’en dorment plus et que d’autres soient traités à l’aide d’anxiolytiques pour cause de crises d’angoisse. “Le tenancier d’un café situé à proximité de ces dispositifs nous signale sa crainte pour la sécurité de sa clientèle car d’après lui les bâtiments bougent. Il confie même que son coffre à fusibles tremble à chaque passage de véhicules lourds. […] aucune consultation préalable des habitants n’aurait été faite et les riverains de ces rues se sont trouvés avec ces dispositifs devant leurs portes sans avoir leur mot à dire”, ajoute la conseillère MR.