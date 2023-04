Hommage aux victimes de la Covid 19

C’est un échevin particulièrement concerné qui a suivi de près le dossier car son propre père est décédé de la Covid et les derniers au revoir n’ont pu se faire dans de bonnes conditions. “Nous avons souhaité rendre ces hommages à toutes les personnes que l’on a perdues pendant la Covid et à qui on n’a pas pu rendre hommage dignement dans toutes les complications du confinement. C’était une vraie demande des familles de pouvoir dire au revoir et rendre hommage à tous ceux qui n’ont pas pu être inhumés de manière traditionnelle en présence des familles et amis. Cela a été très pénible pour les familles car elles n’ont pas pu faire leur deuil sereinement. Tout le monde l’a vécu de manières différentes y compris du point de vue du personnel médical et des entreprises de pompes funèbres. ”

Présent également, le Bourgmestre Paul Magnette s’est joint au chagrin des familles en plaçant une gerbe de fleurs au pied de la plaque commémorative. “Même si nous sommes là pour rendre hommage, je me réjouis que cette initiative soit venue des familles pour nous proposer de marquer cette période qui a tout de même été, même si le temps passe, une période exceptionnelle à tout point de vue. Exceptionnelle de par l’ampleur des victimes. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont succombé à la maladie. Exceptionnelle par le travail formidable qui a été fourni par le personnel soignant dans les hôpitaux dans les hôpitaux. Le personnel devait à la fois soigner, souvent dans des conditions où elles-mêmes et eux-mêmes se mettaient leur propre santé en danger et qui devait en plus tenter de trouver les mots justes et tenter de trouver la bonne manière d’accueillir les familles qui, hélas, avaient perdu l’un des leurs. Et aussi exceptionnelle par le fait que les services communaux ont été très lourdement mis à contribution. Pendant cette période, il a fallu continuer à travailler notamment le service des fossoyeurs dont le travail a été largement amplifié ainsi que l’ensemble de la chaîne des personnes qui accompagnent les victimes vers leur dernière demeure. Cela a été très difficile parce que le deuil n’a pas pu être fait dans beaucoup de familles. Même si la mort fait partie de nos existences, nous avons besoin de ces rituels, nous avons besoin de ces moments dans lesquels on peut dire un dernier adieu à celui qui va nous quitter ou encore organiser une cérémonie au cours de laquelle on se réunit avec les personnes qui l’ont aimé. pour partager la douleur. Depuis toujours et partout, ce rituel est indispensable à faire le deuil, à accepter l’idée qu’on ne verra plus quelqu’un à qui on était profondément attaché. Quand on en est privé c’est un deuil qui jamais ne se referme, c’est une douleur qui est extrêmement profonde. ”

Si la première plaque commémorative est placée dans ce cimetière c’est pour sa localisation centrale dans Charleroi. Dans les 24 cimetières se trouveront des plaques ainsi qu’au funérarium.