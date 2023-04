Il refuse de se ranger sur le côté et percute, avec son véhicule, le bras tendu d'un policier

Pas de peine de travail

Ni une ni deux, l'automobiliste est suivi par des policiers. Et l'un d'entre eux décide de tendre son bras pour signaler au fuyard de se ranger sur le côté. « En état d'ivresse, le prévenu a percuté le bras du policier avec son véhicule et affirme qu'il s'agit d'un accident. » Déjà connu de la justice pour des faits de coups et blessures et pour des condamnations devant le… tribunal de police, Jacques aurait dû être présent face à la justice. Si tel avait été le cas, le parquet ne se serait pas opposé à une peine de travail.

Mais à la place, douze mois de prison sont requis. Jugement début juin.