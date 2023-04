Saviez-vous que tout ce qui s'appelle "Château" n'en est pas forcément un ? Étonnant! Tous les bâtiments qui portent le nom de "Château" n'en sont pas forcément.

Pour accompagner notre dossier sur les châteaux à visiter absolument à Charleroi et dans les communes environnantes, dont certains seront exceptionnellement ouverts au public ce lundi 1er mai, on vous a préparé un petit jeu. Avec "Château ou pas château?" vous pourrez tester votre connaissance du patrimoine local et peut-être en apprendre davantage sur certaines particularités de ces édifices.