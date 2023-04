Vivez la vie de château en famille, ce lundi premier mai

À lire aussi

Ce sont donc, avant tout, les espaces verts autour des ruines qui seront mis en valeur pour cette "vie de château en famille", de 11h à 18 h, avec des visites guidées à 13 h, 15h et 17 h. Cette journée d’animations permettra aussi de se visualiser le futur du site: "Le parc naturel autour du château est valorisé par l’ASBL Farciennes + et, à l’arrière, une dalle est aménagée pour accueillir des concerts et des spectacles en plein air. L’idée, c’est donc de restructurer les lieux, pour pouvoir, à terme, présenter un site dont l’esprit serait comparable aux ruines de Villers-la-Ville". Une étude a été menée dans ce sens, elle a établi qu’un budget de 8,5 millions€ serait nécessaire. Le dossier fait partie des prochains grands projets à mener, sur Farciennes.

Pour Julien Fanuel, une certitude s’impose, de toute façon: "C’est une richesse d’avoir un château dans notre patrimoine communal. L’air de rien, c’est l’un des éléments qui font rayonner Farciennes à l’international". Il le rappelle: deux aspects remarquables assurent la notoriété de ce château qui fut construit au XIVe siècle. D’abord, il a reçu la visite de Louis XIV en 1667 et il fut redessiné par André Le Nôtre, architecte aussi des jardins de Versailles. "Mais, surtout, rappelle Julien Fanuel, en 1851, on y a exhumé des squelettes qui avaient des pieux fichés dans la cage thoracique. Et il se trouve qu’au XVIIIe siècle, notre château avait été racheté par la famille Bathyani, des descendants directs de Vlad Tepes, le véritable comte Dracula".

Si le château de Ham-sur-Heure/Nalinnes ressemble aujourd’hui à une grande demeure cossue, son passé est bien celui d’un château. Les premières traces écrites connues attestant de la présence du château datent du XIII siècle, venant d’Isabeau de Morialmé, propriétaire du château. En 1473, le château passe à la Maison de Mérode, qui lui donne son aspect actuel et le conserve jusqu’en 1941.

L’un de ses hôtes prestigieux fut Louis XIV qui y séjourna en 1667, lors du siège de Charleroi. Vendu en 1952 à la commune de Ham-sur-Heure, le château devint le siège de l’administration communale, mission qu’il a conservée après la fusion des communes, en 1977. L’intérieur abrite plusieurs salles dont la salle de Justice et sa chapelle, la salle des Palmiers ainsi que celle des Blasons. Le château est entouré d’un magnifique parc qui surplombe un ancien moulin et permet de découvrir l’Eau d’Heure. Ce premier mai, des jeux pour les enfants seront accessibles dans le parc et des visites guidées seront organisées toutes les 40 minutes, de 9h à 18 h. Réservations au 0495/36 92 63.

À Trazegnies, sur le territoire de Courcelles, le château est évidemment un haut lieu d’histoire mais aussi d’animations publiques et culturelles. Avant même de mettre un pied dans le château, les visiteurs pourront s’arrêter au pied d’un érable remarquable, âgé de 300 ans et étroitement lié au culte de Saint-Laurent.

Trazegnies fut le siège d’une seigneurie puissante et indépendante, à la limite du Duché de Brabant, du Comté de Hainaut et de la Principauté de Liège, ainsi que le berceau d’une des plus illustres familles d’Europe. Plusieurs seigneurs de Trazegnies participèrent aux Croisades, l’un d’eux fut connétable de France sous Saint-Louis, un autre épousa par procuration au nom de Charles-Quint l’Infante du Portugal, Jean III fut nommé Chevalier de la Toison d’Or, d’autres furent investis de hautes fonctions par les gouverneurs des Pays-Bas. La maison de Trazegnies possédait donc un château digne d’elle, dont il subsiste la cave romane, témoignage rare du XIe siècle.

Le château fortement endommagé au fil du temps a bénéficié, depuis les années 2000, d’importantes rénovations, à commencer par l’aile est du châtelet d’entrée puis le parc et, en 2015, l’aile Louis XIII. Toutes les salles du premier étage ainsi que la Chapelle Saint-Laurent ont été rénovées. Tout cela est à découvrir, ce lundi premier mai, de 10h à 18 h, visites guidées à chaque heure pile. Jeux pour enfants et petite restauration sont prévus.

Planté à l’entrée du parc Nelson Mandela, le château de Monceau-sur-Sambre est évidemment l’un des marqueurs visuels de l’ouest de Charleroi. Construit au XIV, reconstruit au XVII, il arbore depuis des allures de grosse demeure seigneuriale. Là aussi, Louis XIV aurait séjourné et la légende prétend que le Roi-Soleil a tant apprécié les écrevisses des cours d’eau tout proches que des cageots entiers en auraient été fréquemment importés à Versailles.

Le parc sera lui aussi au cœur des animations de ce lundi premier mai, avec notamment une chasse au trésor et des jeux pour enfants, de 10h à 17 h. Les visites guidées sont programmées à 11 h, 14h et 15 h 30, elles ne sont accessibles que sur réservation, via www.cm-tourisme.be.

Situé à Fontaine-l’Evêque, le château Bivort connaît encore et toujours une activité importante, au quotidien, puisqu’il est le centre de la vie fontainoise en sa qualité de maison communale. Un retour dans le temps est toujours d’actualité tant les boiseries des escaliers restent remarquables.

Au niveau du premier étage, se situe le cabinet de la directrice générale de la commune. Elle semble renfermer de nombreux trésors à l’instar d’une carte cachée au plafond. Elle présente des médaillons qui ressortent les signes du zodiaque.

Au fil du temps, 31 seigneurs et leurs épouses ont régné sur Fontaine. Le château relève de la propriété de la famille Hénin-Lietard jusqu’en 1956. Il fut en partie reconstruit après 1554. Ce château conserve néanmoins son enceinte du XIIIe; siècle ainsi que sa chapelle sombre. D’autres éléments remarquables seront à découvrir, tels que la tour dite Bourienne ou les stucs des salons bleu et rose.

Le site sera accessible pour "la vie de château en famille" de 14h à 17 h, avec deux visites guidées, à 14h et 15 h 30. Attention, la réservation est obligatoire, via l’adresse centre.culturel@bib.villedefontaine.be.