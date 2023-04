Les véhicules trop bruyants à Charleroi pourraient être saisis

"Le bruit lié aux véhicules motorisés est la plus grande source de pollution sonore", nous informe Tanguy Luambua. Il ajoute également que : "Selon l’organisation mondiale de la santé, la pollution sonore est un véritable problème de santé. Cette dernière peut causer des dommages physiques, affecter la santé morale, causer de l’inconfort et des troubles du sommeil ainsi qu'impacter négativement le système cardiovasculaire". Le conseiller C+ appuie d’ailleurs ses propos avec une étude réalisée dans la ville de Rotterdam (Pays-Bas) et qui démontre que seulement 3 % des usagers sont responsables de 100 % de la pollution sonore causée par les voitures.