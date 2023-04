Montignies-le-Tilleul : la gratiferia du 1er mai, une brocante où tout est gratuit

Si le principe est bien connu sous d’autres latitudes il l’est un peu moins chez nous. Une gratiferia est un marché où le public peut déposer des objets dont on n’a plus l’utilité de type livres, jeux, déco, dvd, cd, vaisselle, petit électroménager ou encore des vélos. Après les dépôts d’objets, le public est invité pour repartir avec des objets qui peuvent être utiles. “Il n’est pas nécessaire de donner pour recevoir. Chacun a sans doute chez lui des objets qu’il n’utilise plus, nous vous invitons à les amener, même quelques-uns. Ceci permet de garder un relatif équilibre dans ce moment de partage. ”