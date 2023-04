Succès de foule pour la deuxième édition de C Solidaire à Monceau

Julie Patte, l’Échevine de la Participation Citoyenne se réjouissait du succès de la deuxième édition. “On a eu énormément de citoyens et d’associations qui se sont mobilisées. L’idée est véritablement d’avoir un événement qui leur est dédié pour les remercier. Il s’agit d’un événement gratuit avec de multiples activités et également des stands qui permettent à des associations de se présenter. Cela permet à tout le monde de pouvoir rentrer en contact dans un cadre de choix. On essaie ici de créer un liaisonnement dans les différents quartiers entre les citoyens qui s’investissent dans la participation citoyenne et le monde associatif. Tout le monde se connaît de plus en plus. Le but est de créer des synergies au sein des quartiers pour éviter qu’une personne ne s’investisse tout seul dans un projet alors qu’il y a peut-être une association du quartier qui fait quelque chose d’un connexe et qu’ils pourraient être complémentaires. ”