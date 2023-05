Bien que l’effort sportif soit au programme du jour, le but est de favoriser l’intégration des personnes porteuses de handicap via la pratique du (handi) sport. “En jouant la carte de l’ouverture, du décloisonnement et du rapprochement, le club espère susciter une meilleure compréhension tant du public que des institutions et des autorités face à certains enjeux comme l’accessibilité des personnes handicapées (lieux et espaces publics) et leur intégration dans la société avec, bien évidemment, le sport comme vecteur d’insertion sociale et d’épanouissement personnel. Il est primordial également que les coureurs “moins valides” puissent être reconnus en tant que des sportifs à part entière. Enfin, le club espère que l’organisation de ce jogging lui donnera une dimension supplémentaire à sa renommée dans le monde paralympique et valide”.

L’intégration des personnes moins valides prônée par le SPH ne date pas d’hier puisque cela fait 42 ans que le club accueille des centaines d’athlètes moins valides issus de toute la partie francophone du pays. Il leur a permis de retrouver une vie sociale, de s’épanouir, de remporter des trophées et de voyager. Cette expérience permet aujourd’hui au club d’être une véritable référence dans le handisport. “Si le club est ouvert à toutes et tous et qu’il entend promouvoir le sport comme loisir, il tient tout autant à être au rendez-vous des compétitions. Tout est mis en place en effet pour que les sportifs les plus doués puissent s’épanouir dans leur discipline au plus haut niveau. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les meilleurs nageurs belges sont passés par le SPH Fleurus. Parmi ceux-ci, notre nageur Aymeric Parmentier a participé en 2017 au championnat du Monde de Para-natation à Mexico City et a remporté la médaille de bronze avec un chrono exceptionnel, en 2021 il a participé aux jeux Paralympiques de Tokyo où il a terminé 10e à la série 100 m brasse avec un chrono de 1 :10 ; 12. Aymeric a participé au Championnat du Monde Virtus où il remporte 4 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 6 records personnels. ”

Lors de cet événement, plusieurs boucles sont prévues : 1km (pour les enfants), 5Km handbikes – tricycles – joëlettes, 5km – 10km ainsi qu’un 10 Miles. Un bar et un espace restauration sont également prévus. “Nous avons la chance de pouvoir compter sur la collaboration du club FLEURUS Athlétisme, de la Ville de Fleurus, de l’ASBL FleuruSports, de La Ligue Handisport Francophone, Soroptimist Charleroi Soleilmont, Vélo Cyclo Club Fleurusien”. Avec le soutien de la Wallonie

Le nageur Aymeric Parmentier reste une des grandes figures du SPH de Fleurus. ©D.R.

Un appel aux sponsors

“Si ces soutiens nous sont vraiment précieux pour la bonne organisation de l’événement, nous devons par ailleurs en assurer le financement. Étant donné que nous mettons un point d’honneur à rendre cet événement accessible à tous, nous avons décidé d’offrir la gratuité pour les enfants de moins de 13 ans et de fixer le montant de la participation à 6,5 euros en préinscription https://www.goaltiming.be/courses/fb8b5ff0-8a77-11ed-89b5-19509d0230c4 et à 8 euros sur place. Ce choix ne permettant pas de couvrir les frais inhérents à ce type d’organisation, nous sollicitons un partenariat via un sponsoring sous forme de don. Ne dépendant d’aucune institution, notre ASBL fonctionne essentiellement grâce à des volontaires et au mécénat indispensable à la viabilité des initiatives qui sont mises en œuvre. Nous espérons que l’organisation de ce 3e jogging et 10 Miles permettra à nos athlètes de réaliser un stage sportif”.