“Rien n’est acquis, il faut que la jeune génération le comprenne”.

Au-delà du devoir de mémoire et de défense des acquis. Un éveil des consciences doit se faire pour que chacun, autant les patrons que les politiques, prennent une place juste sans ingérence. “Le patronat essaie que les travailleurs travaillent de plus en plus. Faire des 50 heures de travail alors que normalement c’est 38 heures, il y a un détournement de ces 8 heures de travail. Encore une fois, ces acquis ne restent pas acquis. Nos aïeux se sont battus pour les avoir. Malheureusement le monde politique a aussi sa part de responsabilité. Quand certains se disent proches des travailleurs, ce n’est pas en réalité toujours le cas. Pour les pensions par exemple, on est passé de 65 à 67 ans. On a habillé la mariée et divisé le monde du travail. Les plus jeunes n’arrivent pas à se projeter à 65 ou 67 ans. Ils vivent le présent. Ils risquent de ne le réaliser que plus tard. ”

Pour le syndicaliste carolo, il est indispensable que les politiciens s’en tiennent à la politique et ne s’immiscent pas trop dans d’autres domaines. “On le sait qu’il y a des riches et des personnes plus modestes. Cela ne va pas changer mais il faut une taxation plus juste. Diminuer le pouvoir d’achat des travailleurs pour que des actionnaires perçoivent plus de dividendes ce n’est pas très correct. Hélas, on sait qu’un texte de loi peut tout changer. ”

Pour ce qui est de Charleroi, Giovanni Itri ne cache pas le travail accompli par Paul Magnette mais souhaite que l’on aille un peu plus loin. “Les travaux sont une bonne chose mais de là les faire partout en même temps c’est un peu de trop. Il faudrait également prendre plus en compte l’avis des citoyens et des commerçants de la ville. Giovanni y va également de ses propositions. “Pourquoi ne pas penser à un stationnement gratuit de midi à 14h cela permettrait aux gens de se poser, boire un verre et manger un morceau quelque part.”

Sans être fataliste ni naïf, Giovanni Itri a conscience que cette année est riche de projets en vue des élections de 2024 mais c’est au-delà de l’échéance électorale que sont attendus les politiques.