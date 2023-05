Un sursis probatoire pour surveiller de très près un prédateur sexuel

Du mal à assumer son attirance

Comme si cela ne suffisait pas, le quadragénaire est allé encore plus loin, n’hésitant pas à solliciter des photos intimes à la victime. Face à la justice, Thierry a bien eu du mal à confirmer son attirance malsaine pour de jeunes filles, en tentant d’abord de duper tout le monde avant d’admettre la réalité. “Je savais son âge et je reconnais être attiré par des mineures. ” L’inquiétude est de mise dans ce type de situation, encore plus vu le passé judiciaire du prévenu. Un rapport d’expertise n’a pas l’habitude de conclure en la présence de “graves distorsions cognitives”, ce qui est le cas de Thierry. Sans oublier l’antécédent judiciaire spécifique qui traduit le mauvais fonctionnement du précédent suivi. En audition, le prédateur sexuel avait évoqué des “pulsions irrésistibles pour de jeunes filles et des fantasmes sexuels déviants. ”

Comme requis par le parquet et la défense, le prévenu écope d’un sursis probatoire avec la peine requise de 2 ans de prison. La durée d’épreuve a été fixée à son maximum vu le danger que représente Thierry : 5 ans. Ce dernier devra notamment ne plus commettre d’infraction, entamer et mener à son terme un suivi spécialisé et ne plus entrer avec des mineurs par n’importe quel moyen.