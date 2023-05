Accident entre trois camions sur la E42 à Heppignies

La scène est d’autant plus impressionnante qu’à quelques mètres de là, le parking autoroutier déborde totalement. “Du jamais vu”, d’après notre correspondant sur place : des camions sont garés de part et d’autre de l’aire d’autoroute, sur des centaines de mètres, au niveau de la bande d’arrêt d’urgence et de la bande de lancement.

Impossible de dire à ce stade si ces deux informations (le parking plein et l’accident) sont liées. L'accident s'est produit sur la bande de droite de l'autoroute vers Mons.

Accident entre trois camions sur la E42/A15 en direction de Mons, à hauteur de l'aire des Amoudries. ©FVH