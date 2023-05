C’est parti pour une nouvelle édition de l’Apéro des Quais

L’Apéro des quais est devenu au fil des années le rendez-vous gratuit incontournable de milieu de semaine. Du 3 mai au 6 septembre, tous les quinze jours, le quai à proximité du “pont de la gare” et de la place Buisset sera “the place to be” du mercredi en centre-ville. En effet, de 16 h à 22 h, il sera possible aux amis, aux familles ou encore aux collègues de se retrouver autour d’un verre dans une ambiance unique. Aux sons des DJ set, le public pourra prendre place autour des tables en plein air pour un moment de détente et pourquoi pas de danser. Cette année encore, l’organisateur Julien Warrand, espère que le temps sera de la partie. “L’année dernière, nous n’avons pas annulé un seul rendez-vous tant le temps était de notre côté. Nous avons enchaîné les 10 rendez-vous sans interruption. Cette année nous avons encore prévu d’accueillir le public pour des moments festifs ou justes pour se retrouver un instant. Les familles sont le bienvenu et c’est aussi l’occasion pour un after work entre collègues. Notre situation est idéale et permet aux personnes qui prennent le train de s’arrêter un moment avant de prendre son train. Nous nous arrêtons à 22 h pour que chacun soit libre de poursuivre la soirée où il le souhaite. ”