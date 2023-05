Chimay: les vaches de la Petite Suisse ont effectué leur transhumance

C’est une convention qui permet à Hugues Derzelle d’occuper gracieusement les prairies en respectant la biodiversité. "Ces bovidés apprécient les zones humides et n’ont pas besoin de beaucoup de nourriture et de traitement vétérinaire", explique l’éleveur . "Les vaches sont légères. Elles ne tassent pas le sol argileux et permettent à une végétation rare et diversifiée de pousser sur ces prairies sans engrais."

Hugues Derzelle dispose d’un cheptel composé de vaches rustiques (des highland et hereford) qui s’occupent des zones plus humides ainsi que des normandes et vosgienne pour les zones plus sèches.

En 2019, un cahier des charges a été élaboré pour bien préciser la période de pâturage, la faible charge en bétail à respecter afin de conserver un pâturage extensif et le recours à des races rustiques. Autant de mesures qui permettent à une faune et une flore exceptionnelle de se développer.

Par ailleurs, les cigognes apprécient la cohabitation avec ce bétail rustique et profitent de ce genre de pâturages pour se nourrir. Ce qui peut inciter d’autres couples de cigognes à venir s’installer sur le site de l’Aquascope.