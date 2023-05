Il ne vient pas se défendre au tribunal: Dimitri écope de la prison

Une unique scène de coups et blessures remontant au 10 août 2021 était reprochée au prévenu. Mais Dimitri avait sans doute mieux à faire que de se déplacer jusqu’au tribunal correctionnel de Charleroi pour s’expliquer. C’est donc par défaut, et en état de récidive, que ce dernier a écopé de la peine de prison requise par le parquet : un an de prison.