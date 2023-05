À ce titre, la structure a mis tous les moyens nécessaires en place afin d’accroître l’efficacité de ses services. un rapprochement a été effectué avec ACIS, une association regroupant 81 institutions en Belgique (réparties dans toute la Wallonie et à Bruxelles) et en France, dans le secteur médico-social.

Pour encore améliorer l’efficience de l’association carolo, d’importants travaux de rénovations et d’aménagements ont été effectués.

La fin de ces travaux a donné l’occasion d’organiser une grande cérémonie d’inauguration, premier grand rassemblement depuis la fin des mesures restrictions lié à la pandémie de la Covid.

Au départ, le bâtiment, appelé “le château Berger”, n’était absolument pas prévu pour l’accueil en situation de handicap. À l’origine l’activité du site était partagée entre une entreprise de confection de vêtements et dans un autre registre, une entreprise d’importation de vins.

Au total, ce sont près de 1 700 000 euros qui ont été investis dans différents projets dont 75 % entièrement sur fonds propres. Si on ajoute les chantiers réalisés et en cours de réalisation sur le site des Oliviers, situé quelques centaines de mètres plus loin, on arrive à 4 millions investis au Soleil Levant.

Aujourd’hui l’institution compte des espaces entièrement rénovés dans lequel les différences de niveaux ont été effacées et où des espaces distincts permettent d’accueillir encore mieux les participants aux différents ateliers comme un espace sensoriel, de relaxation, de musique ou encore wellness.

Au total, plus de 130 personnes sont accompagnées au quotidien par près de 90 collaborateurs du Soleil Levant, dans un cadre bienveillant, convivial et désormais sécurisant.