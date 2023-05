Manger québécois à Forchies, c’est chez Damien

Pour en arriver à proposer plus d’une dizaine de sortes, le patron s’est longtemps cherché sans jamais s’arrêter de travailler.

Fils de maraîchers, il a très vite monté son affaire à l’âge de 18 ans. Depuis lors il n’a jamais cessé de travailler dans l’Horeca faisant fi des difficultés qu’impose ce secteur d’activité. Horaires, trajets, approvisionnement, rien n’a découragé Damien.

Cherchant un moyen de se différencier, il a l’idée de vendre des poutines mais pour lui, pas question de faire de l’à peu près. Damien veut de l’authentique. Pour ce faire, il scrute tout ce qui se passe jusqu’à tomber sur un fabricant de fromage d’origine québécoise. Très vite, des liens se créent entre Damien est Steve. “Steve a fait faire son propre fromage à poutine qu’il fabrique à Herve d’après une recette originale. Il s’agit de cheddar frais saumuré. Quand certains remplacent ce fromage par un autre comme de la mozzarella, il ne s’agit pas d’une poutine, pas d’une vraie en tout cas”, explique Damien. Bien que pendant des années, il a parcouru la région avec ses camions pour s’installer dans les marchés, il a décidé de franchir le pas et investir pour transformer une ancienne forgerie en un chalet typique. Tout comme un Canadien traverse une tempête de neige, Damien a lui aussi eu son parcours semé d’intempéries. “J’ai eu la chance d’être suivi par un banquier compréhensif qui avait foi en mon projet. Grâce à cela j’ai pu réaliser les travaux nécessaires pour ouvrir ma salle. J’ai surmonté la crise de la Covid grâce à un espace de vente extérieur. Les montées spectaculaires du coût de l’énergie ont été tout aussi dommageables. Je n’ai pas pu agrandir ma salle mais j’ai continué à travailler. Aujourd’hui, les prix sont à la baisse et l’espoir de poursuivre sereinement, lui, est reparti à la hausse. ” Damien et sa compagne n’ont rien lâché au point de devenir une adresse de référence pour les Québécois en séjour dans la région. “Nous proposons non seulement la poutine classique mais aussi une dizaine de variétés directement inspirées de ce qui se fait là-bas. ”

Entre le resto et le snack, les patrons ont leur propre univers fait de bienveillance et de plats copieux. “Tous nos produits comme les bières et le sirop d’érable sont importés. Nous avons également fabriqué notre propre bière et adapté des spécialités belges comme une poutine façon carbonnade flamande. ”

Avec un tel succès et des spécialités tout aussi étonnantes, rien n’empêche de juste entrer dans le chalet de Damien pour une simple frite mayo.