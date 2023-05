Prostitution à Charleroi : évolution de la zone

Jean-Noël Gillard interroge donc Paul Magnette : “Quel état des lieux peut-on faire de l’activité de prostitution à Charleroi depuis ma dernière intervention (25 janvier 2021) ? Quel bilan notre zone de police peut-elle dresser ? Un espace de protection en vue d’encadrer la prostitution de rue à Charleroi est-il toujours à l’ordre du jour ? Si non, pourquoi ? Si oui, quels sont les derniers développements à ce propos ? “

En réponse, le bourgmestre affirme : “Tout ce qui peut contribuer à protéger et encadrer davantage les travailleurs et travailleuses du sexe va dans le bon sens. Le travail se poursuit en collaboration étroite avec les associations locales que sont Espace P et Entre2 Wallonie”. Il aborde ensuite le travail de la police à ce sujet. Des contrôles dans les bars sont organisés quatre fois par an. Ils ont pour objectifs de relever les identités des personnes œuvrant au sein de ceux-ci, de les contrôler et d’instaurer un contact, une relation de confiance avec les travailleuses. Des patrouilles prostitution sont également organisées plus souvent (une fois par semaine durant la saison estivale) et ont pour but la prise de contact avec les prostituées afin de créer une relation de confiance durable. “À ce sujet, les policiers sont joignables téléphoniquement pour les prostituées en éprouvant le besoin” conclut Paul Magnette.