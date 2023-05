Cette année, la SPA de Charleroi, rue Jules Ruhl à Mont-sur-Marchienne, ouvrira ses portes le 12 et le 13 mai. Vendredi, le marché aux fleurs sera ouvert de 10 à 22 heures, et samedi de 10 à 18 heures.

Choix de fleurs et plantes, bar et petite restauration ainsi que balade canine et autres sont au programme de cette journée prévue pour petits et grands. "Merci pour eux", comme dit la SPA.