Esenca, au cœur du quartier Harmegnies, organise des activités pour les personnes en situation de handicap

Si Esenca a pu trouver asile au rez-de-chaussée d’un des immeubles de la Sambrienne c’est grâce à une politique de collaboration entre le milieu associatif et la société de logement. “Actuellement, nous avons quelque 70 associations qui ont pu s’installer dans des bâtiments de La Sambrienne grâce à des conditions très intéressantes dont des loyers à prix réduits. Tous ces services sont bien plus que des locataires, ce sont des partenaires privilégiés qui amènent de la vie dans nos quartiers et accompagnent nos locataires au quotidien”, nous explique-t-on du côté de La Sambrienne. Jouissant de conditions de location très favorables, les associations comme Esenca peuvent s’implanter au plus près de leur public en l’occurrence, les personnes en situation de handicap. Grâce à des activités proposées gratuitement, les participants ont à loisir de participer à des ateliers comme des groupes de parole, des ateliers créatifs ou encore de relaxation.

Ces activités rejoignent ainsi l’offre associative déjà présente dans le quartier Harmegnies, au cœur de Charleroi Nord. “Dans cet ensemble récemment rénové, La Sambrienne accueille en effet déjà une école de devoirs dispensant des cours de français et accompagnant des personnes d’origine étrangère ainsi que le service des aînés de la ville de Charleroi. C’est un exemple du genre de collaboration que nous voulons, de la mixité sociale que nous souhaitons mettre en place dans chaque quartier. ”

Présent sur le terrain, le but de l’association est d’accompagner les personnes en situation de handicap sur la santé et le bien-être les soins de santé – à domicile ou non – et la législation les concernant.