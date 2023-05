Farciennes : 270 ménages déjà listés pour l’achat groupé d’énergie, il est encore possible de participer

C’est le cas à Farciennes, où pour la troisième année de suite, un appel à candidatures est fait pour participer à un achat groupé de Wikipower. Il y a 270 ménages qui participent, à ce stade, et il est encore possible de rejoindre l’action jusqu’au 31 mai 2023 via le site https://ensemble-farciennes.be/. Concrètement, rejoindre l’action signifie juste que vous marquez votre intérêt pour recevoir une offre. Quand elle sera négociée, avec l’ensemble des autres participants wallons, vous décider de l’accepter ou non.

Une séance d'information est par ailleurs prévue le 16 mai à 19 heures, à l'espace des Marais de Farciennes, rue Joseph Bolle 63.

L’offre reflètera en tous cas la tendance baissière des prix sur les marchés de l’énergie. “Depuis août 2022, période à laquelle les prix de l’énergie avaient atteint des sommets sur les marchés, ces derniers ont baissé de 82 % pour l’électricité et de 86 % pour le gaz. Encouragés par cette diminution, les fournisseurs semblent de nouveau décidés à proposer des tarifs avantageux et à accueillir de nouveaux clients”, nous communique-t-on au cabinet du bourgmestre Hugues Bayet.

L'achat groupé est une facilité qui permet d’économiser potentiellement sans trop se mouiller. Les économies estimées sont de 245 € par an, par rapport aux contrats les plus chers du marché et à condition de consommer du gaz (-140 €) et de l’électricité (-105 €). Attention toutefois, la plupart du temps ce type d’achat groupé se dirige vers les fournisseurs les moins chers. Si vous souhaitez un service client, de l’énergie verte, un tarif fixe plutôt que variable ou autres desiderata, il est parfois préférable de mener ses propres comparatifs… Mais c’est un fameux boulot.