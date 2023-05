À première vue, Hamza est loin d’avoir la tête d’un geek adepte de l’informatique et de tous ses secrets. Pourtant, ce mardi après-midi, c’est bien pour ses compétences sur le Web que l’homme est poursuivi par la justice. On lui reproche d’avoir hacké les sites de nombreuses entreprises: Colruyt, SNCB, Proximus, Takeaway, etc.

Des bons de 500 euros

Le 16 juin 2022, Hamza est placé sous mandat d’arrêt pour son activité devant son écran d’ordinateur. Et dans son matériel informatique, qui est saisi, les enquêteurs découvrent une multitude de comptes hackés pour obtenir des bons à dépenser dans les magasins Dreamland.

Les six autres prévenus, placés dans la confidence, entrent dans la combine et, moyennant une somme d’argent, sont chargés d’aller récupérer la marchandise préalablement commandée auprès de l’enseigne. On parle de GSM, mais aussi de consoles de jeux vidéo, etc. Houssam, par exemple, confirme avoir été chargé d’aller chercher des objets contre 60 €. Le tout avec un bon de 500 €.

Les consignes diligentées par Hamza sont claires: pas question d’aller deux fois dans le même magasin. C’est pour cette raison que Said se rend dans le Dreamland de Gosselies, de Genappe et de Sambreville dans la même journée. Sofiane, le dernier des prévenus, confirme avoir agi lui aussi dans le but de se faire de l’argent.

La faute à Said

Le principal concerné, lui, jure qu’il n’est pas le cerveau du groupe. C’est plutôt Said qui serait le chef. "J’avais une dette à lui rembourser. Il m’a mis un coup de pression et je lui ai remis le programme que j’ai conçu pour le piratage pour qu’il puisse l’utiliser", jure Hamza.

Le parquet est pour sa part convaincu que c’est bien Hamza qui chapeautait toutes les opérations. En état de récidive, ce dernier risque gros. Minimum 5 ans de prison sont sollicités contre lui.

Pour les six autres participants à l’association, minimum 2 ans de prison sont requis.

Des mesures de faveur et des acquittements ont été plaidés pour les prévenus. Jugement le 23 mai.