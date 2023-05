Le Rhum Tour s’invite au Dôme

Y seront présentés près de 700 variétés de rhums, 680 très exactement sur 87 stands regroupant 200 producteurs. “Plusieurs feront le déplacement des Antilles (Guadeloupe et Martinique notamment), ou de la Réunion. ” Le principe est le même que dans les salons de vignerons : le droit d’entrée de 19 euros donne droit à un verre et aux dégustations à volonté (gratuit pour les accompagnants qui ne goûtent pas). Les flacons sont proposés à la vente. “L’intégralité de nos bénéfices est rétrocédée à des associations œuvrant au profit de la précarité infantile, dont l’opération Viva for Life. ”

En 2022, 1200 visiteurs avaient été reçus. “Nous en attendons cette fois au moins 1500, dans une infrastructure plus spacieuse” poursuit Xavier Dery. Ce sera le samedi 13 mai de 13 à 19h et le dimanche 14 de midi à 18h dans le salon Martribi et l’espace VIP du Dôme. Pour répondre à la demande du public, le Lion’s club de Fleurus Gosselies Aéropole a complété l’affiche par une soirée latino (de 20h à 01h du matin), avec un repas aux accents sud-américains préparé par le traiteur du dôme et animé par un spectacle de salsa, avant un DJ set (45 euros sans les boissons).

Il sera aussi possible aux amateurs d’associer à leur rhum favori la volupté d’un assemblage de feuilles de tabac, grâce au stand de cigares installé aux abords de la salle. Petite restauration, bar à cocktails et mocktails et boissons softs seront présents pour celles et ceux qui désirent varier les plaisirs gustatifs. L’an dernier, nous avions pu offrir 15 000 euros de recettes à nos partenaires associatifs. L’objectif est évidemment de faire mieux en 2023. Infos sur le site : www.rhumtour.be. Préventes ouvertes.