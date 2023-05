La police locale est arrivée sur place immédiatement, et a pu aider la famille qui s'y trouvait - un couple et des enfants - à quitter les lieux sains et saufs. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, partis de la caserne de Marcinelle sous les ordres du lieutenant Melchior, sont arrivés peu après et ont pu s'attaquer à l'incendie.

Les flammes ont pu être rapidement maîtrisées. Il semblerait que l'incendie provenait d'une des chambres de l'habitation, la cause est probablement accidentelle.