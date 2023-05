Une femme fait une chute du 2e étage à Gilly

La police locale de Charleroi est arrivée en masse sur les lieux, accompagnée du GSA (Groupe de Surveillance et d’Appui) selon les premières informations récoltées sur place. Les pompiers de la zone Hainaut-Est ont également été requis.

Il semblerait que la situation ne soit pas encore très claire : la victime est-elle tombée, a-t-elle sauté, ou a-t-elle été poussée ? On nous signalait que le parquet était attendu sur les lieux. On n’en sait pas plus pour l’instant.