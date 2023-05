52 millions d’euros pour Charleroi pour 2021-24 : “le rôle des grandes villes primordial pour le développement de la Wallonie”

Avec ses collègues l’écolo Philippe Henry (Infrastructures et Energies) et le MR Willy Borsus (Finances), le ministre wallon était présent à la Maison de la Presse de Charleroi pour la “Politique Intégrée des grandes Villes” (PIV), qui met 280 millions d’euros sur la table, dont 52 millions rien qu’à Charleroi.

Le principe est simple : c’est un “droit de tirage”, c’est-à-dire de l’argent que les villes et communes peuvent utiliser quand les projets sont prêts, avec une certaine latitude puisque des “thématiques” ont seulement été données par la Wallonie comme impulsion, mais libre à elles de les utiliser dans les projets qu’elles souhaitent défendre. “Il y a bien entendu un jury qui valide les projets, c’était d’ailleurs impressionnant d’être devant une trentaine d’experts pour défendre nos idées, et certaines ont été plus compliquées à faire passer, mais nous voilà avec 37 projets financés jusqu’à 2024, soit un total de près de 100 millions d’euros d’investissements à Charleroi”, se félicite le bourgmestre socialiste Paul Magnette.

À quoi servira cet argent ? À financer des projets dans 15 des 55 quartiers de Charleroi, globalement le centre-ville et sur la dorsale est-ouest, ainsi que les grandes artères densément peuplées. “On concentre les projets dans des quartiers prioritaires : choisir, c’est renoncer, et on mise pour cette mandature sur les 15 quartiers qui ont le plus de difficultés économiques”, précise Paul Magnette.

À lire aussi

Il s’agit principalement :

La Ville de Charleroi a beaucoup insisté sur l’aspect participatif des projets financés par la Wallonie. “Les projets sont tous issus des États Généraux, auxquels près de 2000 citoyens ont participé, soit près d’un Carolo sur 100 ce qui est vraiment pas mal, au travers de 60 tables rondes organisées au lendemain des élections”, note Paul Magnette. Mais la consultation continue dans le temps et ne doit pas être limitée à l’impulsion, selon la majorité PS-Ecolo-C +. Avec des outils comme la maîtrise d’usage, les conseils consultatifs, les conseils de participation des districts et la plateforme en ligne MonOpinion.

On ajoutera que le plan “Cœur de village”, destiné aux petites communes, est déjà sur les rails depuis plusieurs années. Et qu’un plan pour les “villes plus petites de 12 000 à 50 000 habitants” va arriver, selon Christophe Collignon.