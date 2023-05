Farciennes : de nouveaux subsides européens pour le développement socio économique

Trop tard et trop sérieux pour être un poisson d’avril et trop tôt pour être la Saint Nicolas, il faut bien reconnaître qu’actuellement la commune de Farciennes ne cesse d’engranger les rapports positifs et les subventions de la part de l’Europe via les fonds FEDER et FSE. Au total, c’est plus de 15 millions d’euros qui seront investis dans le déploiement communal. Parmi projets FEDER, il y a la rénovation urbaine, du Roton et de la Mobilité ainsi que le projet pilote “Territoire 0 chômeur” qui a l’ambition de mettre 50 personnes à l’emploi. Dans la même veine, le Fonds social européen aidera aussi le CPAS communal en lui attribuant une subvention de 735.000 euros pour développer ses actions en matière d’insertion socio-professionnelle et notamment la buanderie sociale.