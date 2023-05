La police découvre Abderezak ligoté et victime de coups : une histoire de grossesse à l’origine des faits ?

Interrogé sur les faits par la justice, ce jeudi après-midi, Karim admet bien avoir asséné des coups à Abderezak dans le cadre d’un échange de coups à la suite d’une dispute. Le motif ? Une histoire de grossesse de sa cousine. “Elle a dit à son compagnon qu’elle était enceinte de moi et pas de lui. On s’est battu à cause d’elle. Mais aujourd’hui, l’histoire entre lui et moi est réglée et on est réconcilié”, explique Karim. Toujours selon lui, c’est bien Christine qui a ligoté son compagnon. “Moi j’ai été dans la salle de bains, car j’étais malade et après être revenu, je l’ai vu ligoté. Elle m’a dit qu’elle avait fait ça pour éviter qu’il ne prenne un couteau et se venge sur moi pour les coups reçus. ”

Du propre aveu du parquet, on ne connaîtra sans doute jamais la réelle version des faits et la raison qui a provoqué cette extrême scène de violence. Ce qui est certain, c’est qu’aussi bien Christine que Karim semblent avoir été fiers du traitement infligé à Abderezak. Des photos de ce dernier ont été découvertes dans le GSM de Karim et certaines d’entre elles ont même été publiées sur les réseaux sociaux. Sans antécédent judiciaire en Belgique, Karim inaugurera son casier judiciaire belge le 25 mai prochain. Deux ans de prison sont requis contre lui.

Un sursis simple est plaidé par la défense, qui insiste sur l’implication de la fameuse cousine dans le ligotage et la prise de photos avec le GSM de Karim.