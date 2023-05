Marcinelle: Icontech, fabricant de modules constructifs sur mesure (photos)

C’est en 2016 que l’idée du projet émerge, après la fermeture de Caterpillar. Aucun de ces trois ingénieurs n’y travaille mais ils se mettent au défi de contribuer (un peu) à la réindustrialisation de Charleroi. Pendant trois ans, ils planchent sur un système innovant d’éléments constructifs en 3D et s’entourent des conseils d’experts en acoustique, isolation, résistance au feu…

L'administrateur délégué d'Icontech face aux plans qui permettent de modéliser les éléments constructifs.

En 2019, le prototype est au point: il se compose d’acier, de bois et de béton pour les planchers lourds. "Toute la production est digitalisée. Notre système a été breveté l’an dernier avec une rétroactivité de trois ans. "

En 2021, Icontech investit son "usine" du Technopôle Villette pour démarrer la production à l’automne. Une dizaine d’ingénieurs et d’ouvriers y travaillent, un nombre appelé à augmenter au gré des commandes. "À ce jour, nous avons fourni les modules d’une villa et de plusieurs studios de jardin en région bruxelloise et en Wallonie, poursuit Philippe Lebordais. Nous avons également été choisis comme partenaires d’un chantier à Anderlecht où quatre duplex passifs d’un total de 482 mètres carrés vont rehausser un building. Enfin, l’immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes (IPPLF) nous a attribué un marché de construction de trois maisons sociales qui seront livrées en juin. Le ministre wallon du Logement Christophe Collignon viendra en faire lui-même la pré-réception le 15 mai, lors d’une visite de nos installations."

Bureau de jardin de 65 mètres carrés, un espace de travail à côté de la maison.

Les modules sont conçus sur mesure, suivant les prescriptions du “guideline” de l’entreprise et son process de Lean Manufacturing. "Notre guideline en est à la version 3 qui évolue grâce à nos échanges avec les architectes ", précise-t-il. L’objectif, c’est de transformer le sur-mesure en standard. Les produits Icontech offrent de nombreux avantages: rapidité, coût et durabilité notamment. Ils sont construits en atelier, au sec, et livrés sur chantier pour un assemblage et un parachèvement sur site.

Tous les matériaux employés sont recyclables. La taille des éléments varie de 2,2 à 4,5 mètres de large sur une longueur pouvant atteindre 12 mètres et une hauteur de 2,7 à 2,5 mètres sous plafond. Ils sont acheminés sur les lieux d’assemblage par convoi exceptionnel.

Responsable du bureau d'études de la PME, Céline Bouillon avec le chef d'atelier.

Une usine intégrée

Bienvenue dans la build factory d’Icontech à Marcinelle: les modules sur mesure sont conçus et assemblés sur place, dans un espace de 2 000 mètres carrés équipé d’un pont roulant. "Nous avons pris option sur une extension de 2 000 autres mètres carrés, précise l’administrateur délégué Philippe Lebordais. Les qualités du système constructif Icontech permettent d’atteindre les valeurs PEB des immeubles passifs et garantissent un confort acoustique optimal, avec un impact environnemental réduit. Liberté de conception architecturale, coûts limités et délais de construction raccourcis de 30 à 50% par rapport au traditionnel confèrent à notre solution des atouts indéniables. "

Vue générale de la "build factory" de l'entreprise.

L’habillage des façades s’exécute avec divers revêtements: cela va du bardage en lamelles de bois à clipser jusqu’à la pose d’enduits à la chaux ou de crépis en passant par le métal.

Le nombre de modules varie selon la taille des bâtiments. "Nous pouvons monter jusqu’à sept étages. Nous avons dessiné un immeuble résidentiel de 1 200 mètres carrés bruts hors sol, comptant 14 appartements. "

À Charleroi, une maison témoin en rez + 1 composée de trois modules sert de show-room. "Nous y avons aménagé notre bureau d’études, elle a déjà été déménagée une fois."

L’humain au cœur du processus

Icontech se veut un modèle économique vertueux, avec l’humain au centre. "Dans ce cadre, nous privilégions le partage d’expériences et la transmission du savoir-faire. Nos ouvriers expérimentés forment les nouveaux à la bonne maîtrise du concept, dans l’esprit du compagnonnage", explique l’administrateur délégué.

Sur chantier, les modules sont grutés et déposés dans les fondations.

La PME collabore avec des partenaires locaux: c’est par exemple l’entreprise provinciale de travail adapté Métalgroup qui lui fournit les composants en acier.

Les maisons sociales en construction développeront 80 mètres carrés de superficie. Dessinées par le studio d’architecture de Grégoire Leman (Buro52bis), elles se composent de cinq modules de tailles variables dont un module technique: trois pour le rez et deux pour les chambres à l’étage.

Studio témoin sur 2 niveaux, il sert de show-room à Icontech.

Pour déplacer et expédier ces éléments préfabriqués, Icontech a conçu un palonnier de levage équipé de plusieurs éléments de fixation. Il permet de manipuler des charges très lourdes de différentes volumétries sans les soumettre à des tensions importantes, observe Philippe Lebordais. Icontech commercialise ses produits et s’occupe de leur assemblage sur chantiers. Des corps de métier (plafonneurs, carreleurs, plombiers, etc.) se chargent des parachèvements.

Vite Dit

Levée de fonds

Pour poursuivre sa croissance, l‘entreprise vient de lancer une levée de fonds: avec l’aide d’un prêt subordonné d’Easy Green, dispositif de financement de la transition énergétique soutenu par Wallonie Entreprendre, elle table sur un million d’euros.

Fondations traditionnelles

La fabrication des modules est intégralement effectuée en usine. Les éléments sont ensuite acheminés sur le lieu de construction où des fondations et noyaux techniques ont été préparés selon les techniques traditionnelles. L’assemblage est alors réalisé selon le plan prévu.

Gestion forestière durable

Ce sont des bois labellisés PEFC (Pan European Forest Certification) qu’Icontech met en œuvre dans ses modules constructifs. Cette certification atteste d’une gestion forestière durable et équitable qui complète la circularité des matériaux utilisés en production.