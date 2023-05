Retour de la grande Braderie de Gilly en mode XXL

Si le public est attendu en masse, il pourra également assister à quelques nouveautés comme le passage des gilles, une toute nouvelle société, et la distribution de plus d’une tonne d’oranges. Durant les 4 jours de festivité, les chanteurs, magiciens, majorettes et parades se succéderont sur les podiums et dans les rues. “Cette année, des nouveautés seront pour surprendre le public. Voilà plus de 20 ans qu’il n’y a pas eu de défilé de majorettes et 40 attractions de fête foraine seront également présentes. ” Que ce soit pour une simple balade, trouver l’objet rare à la brocante du samedi et du dimanche, faire de bonne affaire, manger sur le pouce ou plus posément ou encore assister au lâcher de peluches de lundi, les raisons d’assister au renouveau de la braderie de Gilly sont nombreuses.