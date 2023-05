Avec son cyclomoteur, Luca tente de semer la police avant de chuter de son engin : une peine de prison requise par défaut

On ne saura sans doute jamais ce qui a poussé Luca à adopter une conduite dangereuse le 20 juin dernier. Ce jour-là, un cyclomoteur sans plaque d'immatriculation attire l'attention des policiers. Pour procéder au contrôle de l'engin et du pilote, la police applique les signaux d'usage : feux bleus et avertisseur sonore. Mais au lieu de s'arrêter, Luca refuse d'obtempérer, franchit un sens interdit, monte à plusieurs reprises sur le trottoir et manque même de percuter un camion.