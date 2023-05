Des fromages locaux dans votre assiette : et pourquoi pas ?

L’Apaq-W, l’agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité, a lancé “Say Cheese”, il y a quelques semaines : via https://savoirfairedecheznous.be/, ils compilent des informations sur les fromages wallons, leur origine, leurs types, leur affinage et d’autres informations. La “Meule du plateau”, venant de Herve, y a d’ailleurs remporté le trophée de “fromage de l’année 2022”.

La Meule du Plateau, fromage de l'année 2022 d'après l'Apaq-W. ©D.R.

”Il y a des tonnes de fromages wallons ou proches, du nord de la France, et il y a toute une gamme de prix, ce ne sont pas que des produits chers”, nous explique-t-on à la Cabanière, un comptoir dédié aux fromages locaux situé à Sombreffe. “Par contre, trouver du fromage carolo, c’est plus compliqué. Il y a bien sûr le Chimay, mais sinon la plupart des noms qu’on va retrouver sont des fromages venant des régions de Liège ou de la province du Luxembourg”, note de son côté la gérante d’Au Cœur du Fromage, dans le piétonnier de la rue de Dampremy à Charleroi.

Mission difficile de trouver un fromage carolo. Mais via la Cabanière, on a pu en trouver un : le Cœur de Viesville. C’est un fromage fermier, produit à Pont-à-Celles, dans la ferme Kairet comportant une quarantaine de vaches laitières. Denis Kairet, artisan jeune fromager, est d’ailleurs aussi connu comme le bourreau des cœurs de l’Amour est dans le Pré il y a deux ans. “C’est un passionné, et il a d’autres produits exceptionnels”, insiste-t-on à la Cabanière. Son exploitation sera d’ailleurs ouverte le dimanche 28 mai prochain au public pour découvrir les produits et se balader, il y propose plusieurs variétés de fromages. Mais revenons-en au Cœur de Viesville : légèrement piquant, proche d’un chaource, ce fromage à croûte fleurie peut aussi faire penser à un (bon) Caprice des dieux, mais “fait” et qui s’émiette. Fort au goût, sans trop rester en bouche ni monter dans le nez, ce fromage (en forme de cœur) a beaucoup plu, étalé de façon généreuse sur un bout de baguette.

Le Coeur de Viesville, fromage de Pont-à-Celles ©Ferme Kairet

La chèvrerie des Saules, à Jumet, propose également des fromages – de chèvre évidemment, signale tout de même la boutique Au Cœur du Fromage, à Charleroi. “Mais je n’en vends pas pour le moment”. Au lait cru, nature, épicé ou aux herbes, à pâte dure ou à croûte fleurie, il y en a aussi pour toutes les papilles.

C’est tout ce qu’on a pu trouver d’ultra-local, en se renseignant auprès de l'Apaq-W et les fromageries auxquelles on a parlé. Mais des produits artisanaux et wallons sont légion dans les bons comptoirs près de chez vous. On songe notamment à La Cabanière (Sombreffe), Au Cœur du Fromage (Charleroi), Le Fromageon (Gerpinnes – Bultia), Petit Jean (Mont-sur-Marchienne), et bien d’autres adresses. N’hésitez évidemment pas à demander conseil !

Il y a aussi des dizaines de fermes qui ouvriront leur portes durant tout ce mois de mai 2023, avec "Rendez-vous en terre agricole".